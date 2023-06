Napoli, ecco perché Garcia avrebbe convinto De Laurentiis

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è concentrata su Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Rudi Garcia.

Il Corriere del Mezzogiorno si è focalizzato sul Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia. In particolare il noto quotidiano ha riportato i motivi per cui quest’ultimo sarebbe stato scelto dal Patron per la panchina del club partenopeo.

“Rudi Garcia ha convinto, oltre che per un curriculum di tutto rispetto e il profilo della continuità tattica, De Laurentiis con l’entusiasmo, la voglia di rimettersi in gioco in un contesto complesso ma stimolante.”

