Napoli ed Eintracht Francoforte trattano per Lindstrom

Il quotidiano Il Mattino ha riportato le ultime su Jesper Lindstrom, che avrebbe detto si al trasferimento a Napoli.

Il Napoli potrebbe presto dare il benvenuto a Jesper Lindstrom, attaccante dell’Eintracht Francoforte. Secondo l’odierna edizione del quotidiano Il Mattino il calciatore avrebbe accettato il suo trasferimento nel club allenato da Rudi Garcia, dunque le due parti starebbero trattando ciò.

“L’esterno dell’Eintracht ha un accordo sulla parola con il Napoli ma tra i tedeschi e gli azzurri non c’è ancora intesa. Da Francoforte chiedono almeno 25 milioni di euro, De Laurentiis vorrebbe un prestito con riscatto tra 12 mesi. Intermediari sono già in azione, ma anche in questo caso sono sempre e solo De Laurentiis e il suo uomo dei conti, Chiavelli, a occuparsi di tutto. Il classe 2000 ha in ogni caso dato già il suo ok per lasciare la Germania e sbarcare in serie A. Vedremo l’evoluzione della trattativa.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La Lazio annuncia l’arrivo di Sepe, l’ex Napoli ritrova Sarri

Elmas, per il Napoli è incedibile: rifiutate avances da Bundesliga e Premier

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Diletta Leotta è raggiante, ecco i primi giorni da mamma con la sua Aria

Asilo Nido Coccole e Paciughi a Bologna