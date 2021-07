Napoli, Emerson Palmieri apre agli azzurri. A giorni l’incontro con l’agente

Napoli, Emerson Palmieri apre al trasferimento in azzurro

Emerson Palmieri ha manifestato la sua disponibilità a trasferirsi al Napoli, dove potrebbe ritrovare il suo ex allenatore Luciano Spalletti. come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la trattativa sta entrando nel vivo. Ecco quanto riporta la rosea:

“Col giocatore ha parlato direttamente Spalletti. Il ragazzo sarebbe ben contento di ritornare alle dipendenze del suo ex tecnico e pare che si sarebbe convinto anche a spalmare lo stipendio (4,5 milioni a stagione) allungando la durata dell’accordo. C’è ottimismo, dicevamo, e c’è l’appoggio di Pini Zahavi, il neo procuratore di Emerson Palmieri, tra i migliori manager che operano nel calcio e non solo. L’agente ha in programma un incontro con Giuntoli all’inizio della prossima settimana per studiare una strategia comune in modo da sbloccare la situazione.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lozano, le immagini dell’infortunio in nazionale. Che scontro [VIDEO]

Napoli, Tutino pronto a dire al Parma. Nuova avventura per l’azzurro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Clima: cozze morte di caldo sulle spiagge di Vancouver