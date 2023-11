Napoli-Empoli, diretta testuale dal Diego Armando Maradona

Napoli-Empoli, segui la diretta testuale live dallo Stadio Diego Armando Maradona

Squadre in campo, cambio dell’ultima ora per Garcia. Problema per Meret ne riscaldamento, al suo posto Gollini.

1′ Parte il match

5′ Fase di studio della gara, il Napoli cerca di aggirare la difesa dell’Empoli con il possesso palla ma non ha trovato il giusto spazio per gli inserimenti dei Elmas e Politano.

8′ Primo tiro in porta del Napoli, Rrahmani dalla distanza ma la palla finisce alta sulla traversa e non impensierisce Berisha.

12′ Occasione Napoli, Politano converge al centro. Di sinistro prova a piazzarla sul palo lontano ma Berisha è attento e devia in angolo.

13′ Dagli sviluppi del corner, incornata di Anguissa ma ancora una volta Berisha dice no. Respinta di Simeone che prende solo l’esterno della rete.

22′ Occasione Empoli! Maleh imbeccato in area a due passi da Gollini spedisce fuori da ottima posizione.

27′ Napol in gol con Simeone, che però viene colto in posizione di fuorigioco. Il VAR conferma la decisione, il risultato resta sullo 0-0.

29′ Altra occasione per l’Empoli: crossi Cambiaghi dalla sinistra che pesca Ranocchia in area, il suo sinistro finisce sul fondo.

36′ Empoli nuovamente pericoloso, dagli sviluppi di un calcio d’angolo Cambiaghi impegna Gollini che devia in angolo.

38′ Spunto di Raspadori, l’attaccante azzurro tira da fuori area ma non impensierisce Berisha

46′ Termina qui la prima frazione di gara. Gli azzurri escono tra qualche timido fischio del Maradona.

SECONTO TEMPO

46′ Tiro di Politano che non colpisce in modo ottimale e la palla finisce alta.

53′ Primi cambi per Garcia, fuori Elmas e dentro Kvara. Entra anche Zielisnki ed esce Simeone. Garcia passa così al 4-3-3

62′ Doppio cambio anche nell’Empoli, fuori Cambiaghi e Breszynski dentro Ebuehi e Gyasi

70′ Altro cambio per l’Empoli, dentro Kovalenko e fuori Fazzini

72 Altro doppio cambio per Garcia, fuori Anguissa e Politano dentro Cajuste e Lindstrom

75′ Occasione Napoli, Zielinski calcia forte dal limit edell’area ma Berisha respinge in angolo

79′ Kvara raccoglie palla sul vertice sinistro dell’area, tiro sul primo palo ma Berisha ce’. Angolo

80′ Altro doppio cambio per Andreazzoli: dentro Grassi e Maldini per Ranocchie e Cancellieri

83′ Ultimo cambio per Garcia, entra Mario Rui per Olivera

89′ Occasionissima per Kvara, da pochi passi di sinistro trova la respinta di Berisha che devia nuovamente in angolo.

91′ CLAMOROSO!!! Empoli in vantaggio!!!! Il nuovo entrato Kovalenko con un tiro dal limite, trova collaborazione nel palo e trafigge Gollini