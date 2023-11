Napoli-Empoli, Garcia non sarà presente in conferenza stampa pre-match

Arriva la notizia, il club ha comunicato che Rudi Garcia domani non sarà presente per la consueta conferenza stampa pre-partita. Dunque, il tecnico non parlerà prima del match casalingo contro l’Empoli, in programma domenica al Maradona alle ore 12.30.

