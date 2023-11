Napoli-Empoli, le ultime di formazione e sulla presenza di Rrahmani

La redazione di “Radio Marte” ha riportato le ultime sulla formazione di Napoli-Empoli, ma anche sula situazione di Amir Rrahmani.

Ecco quanto si legge:

“Leo Ostigard dovrebbe giocare dal primo minuto accanto a Natan, perché Amir Rrahmani dovrebbe rispondere alla chiamata della propria Nazionale per la gara di qualificazioni europee da recuperare contro Israele. Rrahmani è il capitano del Kosovo e dovrebbe accettare, però ha rivelato che ci starebbe riflettendo su, quindi aspettiamo per capire cosa succederà, considerando il momento delicato per il Napoli. C’è anche qualcuno che reclama spazio comeSimeone, Lindstrom ed Elmas, il quale non ha giocato un minuto in coppa ed era è reduce dal gol a Salerno. Rudi Garcia toglierà Raspadori. Simeone ha avuto meno spazio di quanto pensasse e lo dimostra anche il rendimento: ha accusato il fatto di non essere mai impiegato da titolare. Lo davamo tutti favorito per la partita contro il Verona, con Raspadori arrivato tardi dalla Nazionale, invece è sempre rimasto fuori. Garcia non cambierà centravanti proprio adesso.”