Napoli-Empoli, per la prima volta azzurri in ritiro prima del match

Per la prima volta dall’inizio della stagione il Napoli andrà in ritiro prima della sfida di campionato contro l’Empoli.

Il Napoli andrà in ritiro prima della sfida contro l’Empoli. La notizia è stata riportata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si tratta del primo ritiro della squadra dall’inizio dell’attuale stagione di campionato.

Ecco quanto si legge in merito:

“È vero che il Napoli ha colpito anche un palo (come i tedeschi del resto) ma complessivamente la squadra è apparsa svogliata in certi momenti. E invece serve il massimo della concentrazione, contro qualsiasi avversario. Forse per questo motivo sabato la squadra per la prima volta andrà in ritiro prima di una partita in casa. Certo, con l’Empoli si gioca alle 12.30, ma meglio premunirsi.”

