Napoli-Empoli, prestazione ottima di Lozano: le pagelle

Napoli-Empoli è terminato con il punteggio di 2-0 ed uno dei protagonisti di questa decima vittoria è stato senza dubbio Hirving Lozano.

Hirvng Lozano è stato l’autore della prima rete della sfida tra Napoli ed Empoli. All’indomani della gara vinta dai padroni di casa per 2-0 i quotidiani hanno promosso a pieni voti la prestazione dell’attaccante messicano.

Gazzetta dello Sport – 7,5: “L’uomo della svolta. Affonda la lama sulla destra, trasforma il rigore – con tremolio –, porta al rosso di Luperto e innesca il gol di Zielinski.”

Il Mattino – 7,5: “Si piazza al posto di Politano e si presenta con un cross con Parisi che non riesce a frenarlo. Cambia il volto della partita con le sue incursioni. Davvero sembra Speedy Gonzales. Trasforma il rigore anche se non calcia benissimo ma Vicario e poi il suo assist al bacio per il 2-0 di Zielinski.”

Tuttosport – 8: “Gli bastano 5’ per sbloccare su rigore, fa espellere Luperto, mette per Zielinski la palla del 2-0.”

Corriere dello Sport –7: “Entra e dopo cinque minuti si assume la grande responsabilità del rigore: tiro potente contro uno specialista e via. E poi ricama con una super azione a destra l’assist del bis di Zielo. Versione spacca-partita.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

