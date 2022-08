Napoli-Espanyol: Anguissa migliore in campo, bene anche Olivera

Il Corriere dello Sport analizza la gara amichevole di ieri tra Napoli ed Espanyol e promuove cinque azzurri.

Nella giornata di ieri è andata in scena a Castel di Sangro l’amichevole tra Napoli ed Espanyol, l’ultima del ritiro estivo azzurro. Il Corriere dello Sport ha analizzato la sfida, in particolare la prestazione positiva di ben cinque calciatori azzurri.

Di seguito le parole del quotidiano:

“La fase difensiva è di certo l’aspetto più positivo venuto fuori ieri con l’Espanyol: buon lavoro della linea, dove Kim si fa vedere con risultati in marcatura e ottima personalità, collaborazione degli attaccati ed ottime indicazioni di Anguissa. Il migliore della serata insieme con Lozano e Contini. Anche Olivera, più indietro nella preparazione considerando il freno imposto dall’infortunio rimediato a giugno con l’Uruguay, ha cominciato a cambiare passo. Il Napoli continua a piacere anche per il carattere che riesce ad esprimere: la squadra ha perso signori di personalità, è vero, ma non si piega.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli lavora per la cessione di Fabian Ruiz al PSG

Politano: “Osimhen può diventare un leader, Di Lorenzo capitano perfetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Narcotizza e violenta la ex, arrestato medico anestesista