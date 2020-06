Napoli, Fabian e Mertens affaticati: le ultime verso l’Inter

Nella giornata di ieri Dries Mertens e Fabian Ruiz non si sono allenati insieme al gruppo e non hanno svolto la classica partitina finale. Il motivo? Entrambi, stando a quanto scritto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono apparsi un po’ affaticati.

Per loro, dunque, programmi d’allenamento personalizzati nella giornata di ieri, ma la loro disponibilità per la partita contro l’Inter della prossima settimana non è assolutamente a rischio. Gattuso potrà dunque contare su due perni fondamentali della sua rinascita. Lo spagnolo da mezz’ala è un altro calciatore e vuole riprendere esattamente da dove aveva ripreso.

Mertens non ha bisogno di motivazioni: dopo un rinnovo arrivato quasi a sorpresa, il 14 azzurro non vede l’ora di tornare in campo e fare nuovamente la differenza.

