Napoli, fatta per Cajuste: attese le visite mediche

Secondo Gianluca Di Marzio il Napoli avrebbe concluso la trattativa per l’acquisto del centrocampista Jens Cajuste.

Il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul mercato del mercato del Napoli, soffermandosi in particolare sul centrocampista del Reims Jens Cajuste.

Secondo quanto si legge sul proprio sito ufficiale la trattativa tra il giocatore svedese ed il club azzurro sarebbe andata a buon fine, dunque si dovrebbero attendere le visite mediche.

“Il Napoli ha chiuso per il centrocampista classe 1999 Jens Cajuste. Ci sono conferme per l’arrivo dello svedese che oggi, mercoledì 9 agosto, farà le visite mediche con gli azzurri. Il costo totale è di 12 milioni di euro. Il 23enne svedese è nato a Goteborg ed è un mediano, di piede destro, di 1,88 cm. Ha iniziato nelle giovanili dell’Orgyrte per poi passare al Midtjylland prima, e al Reims, poi, nel 2022. In Ligue 1, 39 partite totali con 5 gol e 1 assist. In precedenza, invece, nel campionato danese, 40 partite e 2 gol.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

