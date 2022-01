Napoli-Fiorentina, parla Umberto Chiariello.

Umberto Chiariello ha commentato la sfida del Napoli contro la Fiorentina ai microfoni di canale 21, ecco le sue parole:

“Non capisco perché Spalletti abbia tolto Lobotka, appena ha tolto lo slovacco si è spenta la luce. Se fossi in Spalletti chiuderei due giocatori e gli tirerei le orecchie. Mi riferisco a Fabian Ruiz e Lozano che si sono fatti espellere, sono due professionisti e non possono comportarsi in tale modo”.