Napoli-Fiorentina, Edmundo: “Stadio Maradona farà la differenza”

Edmundo Alves de Souza Neto, ex giocatore sia del Napoli sia della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista de La Gazzetta dello Sport in occasione nel match di questa sera.

Di seguito le sue parole sulla gara:

“Aperta e divertente, Napoli e Fiorentina fanno un calcio molto offensivo, con una filosofia di gioco che non si snatura in base all’avversario. Gli azzurri però hanno il vantaggio di giocare in casa: ho visto la sfida col Real Madrid, il Maradona dà una spinta davvero incredibile.”

Successivamente esprime il su parere sul Napoli di Rudi Garcia:

“Non mi sembra che in termini di qualità abbia perso qualcosa. Ha tenuto testa ad una formazione stellare e abituata a vincere la Champions come il Real, questo la dice lunga. È sicuramente più forte rispetto a quando c’ero io.”

Infine, sugli obiettivi dei due club:

“Mi sento fiducioso, il Napoli può rivincere lo scudetto anche se l’Inter ha tutte le carte in regola per farcela, e la Fiorentina può rientrare tra le prime quattro dopo la finale di Conference League qualche mese fa. Faccio il tifo per loro.”

Fonte foto: Flickr.com

