Napoli-Fiorentina, gara speciale per l’ex Simeone: il motivo

A pochi giorni da Napoli-Fiorentina Il Mattino ha ricordato una gara tra i due club che ebbe come protagonista Giovanni Simeone.

Domenica 8 ottobre il Napoli sfiderà la Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona e tra gli azzurri ci sarà Giovanni Simeone. Il quotidiano Il Mattino ha ricordato una sfida tra le due compagini andata in scena cinque fa, che fu decisa proprio dal Cholito, che a quel tempo vestiva la magia viola.

Ecco quanto riportato in merito:

“Sono passati più di 5 anni e sono arrivati tanti gol sotto porta. Ma la partita con la Fiorentina per Giovanni Simeone ha sempre un sapore diverso. Speciale. Così come per il Napoli e i napoletani. Il Cholito, infatti, fu il killer che ammazzò con tre colpi al cuore i sogni scudetto del Napoli di Maurizio Sarri. Era il 29 aprile del 2018 e gli azzurri arrivano al Franchi all’inseguimento della Juventus capolista (che aveva espugnato San Siro) ma furono letteralmente asfaltati da Simeone. L’attaccante argentino – che dal 2022 è in forza al Napoli – veste i panni del mattatore prima costringendo Koulibaly al rosso diretto all’alba del match e poi decise di portarsi il pallone a casa, segnando una tripletta che fece crollare le ultime speranza azzurre per la conquista del tricolore.”

Fonte foto: – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiellini sul rigore concesso agli azzurri: “Assurda decisione dell’arbitro”

Ag. Gaetano: “Il Napoli non si rende conto del suo livello. Garcia dovrebbe dargli spazio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB