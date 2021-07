Napoli: fissato il prezzo di Lorenzo Insigne, Manchester City su Zielinski

Senza rinnovo i partenopei potrebbero dire addio al capitano già in queste finestra di mercato

TuttoSport nella sua edizione odierna parla del mercato in casa Napoli. Gli azzurri saranno costretti a cedere, solo in quel caso si potrà agire in entrata e stando a quanto riferisce riferisce il quotidiano gli addii potrebbero essere molteplici. Su Piotr Zielinski ci sarebbe il forte interesse del Manchester City, mentre Lorenzo Insigne il cui rinnovo sembra molto complicato, potrebbe partire in caso di mancato accordo con il club, il suo prezzo sarebbe di 20 milioni.

“Sul polacco ci sono alcuni club della Premier League, in particolare il Manchester City di Pep Guardiola che potrebbe avanzare un’offerta da 50 milioni. Se il Magnifico porterà un’offerta da non meno di venti milioni, allora sarà possibile aprire una trattativa apparentemente a prezzo stracciato ma non è così perché tra meno di un anno Lorenzo Insigne sarà proprietario per intero del proprio cartellino. Il danaro che incasserà il club servirà a coprire parte del disavanzo da 19 milioni e il resto per acquistare un esterno difensivo e un centrocampista di forza”.

