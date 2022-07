Napoli forte su Simeone: ADL ha presentato l’offerta ufficiale

Corriere di Verona – Napoli forte su Simeone: ADL presenta l’offerta ufficiale, le cifre.

Giovanni Simeone è un obiettivo concreto del Napoli. Difatti, De Laurentiis avrebbe già presentato l’offerta ufficiale per acciuffare il giocatore e beffare le altre pretendenti. Il Verona ha pagato il Cagliati 1,5 milioni per il prestito oneroso e 10,5 per il riscatto del cartellino dell’argentino. Il Napoli piazza sul tavolo 2 milioni per il prestito, con un obbligo di riscatto fissato a 15, per un totale di 17. Tuttavia l’Hellas è ancora in attesa, perché per Simeone ci sarebbe anche l’interesse del Siviglia e Valencia.

