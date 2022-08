Napoli fortissimo su Raspadori, pronta la bozza del cotnratto

Il Napoli continua a trattare per Raspadori

La trattativa tra il Napoli e Giacomo Raspadori va avanti velocemente, tanto che sarebbe già pronta una bozza di contratto. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore sta spingendo anche il proprio club per chiudere le trattative. Ecco quanto dichiarato in diretta:

“Raspadori ha ribadito in modo netto al Sassuolo due cose. La prima: io non rinnovo. La seconda: voglio andare a Napoli. Il club emiliano si sta anche muovendo per trovare un sostituto. Il Napoli ha le spalle larghe, c’è l’accordo col calciatore e già la bozza del contratto. Il Sassuolo ha chiesto 35 milioni di euro. De Laurentiis vuole chiudere, ma tra le sue richieste c’è quella di non tirare troppo la corda. Lui si è spinto a 25 milioni e si può ragionare massimo su 2-3 milioni di bonus”.