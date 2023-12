Napoli-Frosinone, le ultime sulla formazione di Mazzarri

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla probabile formazione del Napoli in vista della sfida contro il Frosinone.

Manca solo un giorno alla sfida di Coppa Italia tra Napoli e Frosinone. Il Corriere dello Sport ha riportato le probabili scelte di Walter Mazzarri.

Ecco quanto si legge:

“Mazzarri deve capire come sta Zielinski, che ha saltato il Cagliari per una infiammazione e dovrebbe rinunciare anche alla Coppa Italia per esserci poi sabato all’Olimpico contro la Roma: non essendoci Elmas (che si rivedrà nel 2024), ed avendo Cajuste diverse caratteristiche, ha qualche possibilità di cominciarne una da titolare Gianluca Gaetano, mezzala o altre varie cose assieme, che vorrebbe mostrare il proprio talento. È un dicembre pienissimo, conviene gestire, Mario Rui è appena rientrato e non è neanche il caso di rischiarlo più di tanto: parte dalla panchina, probabilmente, con Natan ancora a sinistra. Ma qualcosa va cambiata, per non esagerare: turnover in porta – Gollini per Meret – e probabilmente in mezzo all’area – Ostigard per Juan Jesus – poi si vedrà altrove, magari in attacco, che è zona addobbata a sufficienza.”

