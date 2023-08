Napoli, Gabri Veiga sarà azzurro. Ritardo dovuto alla lunghezza del contratto

Napoli, Gabri Veiga vicinissimo all’azzurro

Il Napoli e Gabri Veiga sono sempre più vicini, come dichiarato dall’esperto di calciomercato Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte nonostante tardi ad arrivare l’annuncio l’affare si chiuderà nei prossimi giorni. Ecco quanto dichiarato:

“Non dovrebbero esserci sorprese in negativo, anche se non si sa quando arriverà in Italia. Tuttavia non ci aspettiamo brutte sorprese, perché la trattativa è andata avanti per settimane e le parti avrebbero raggiunto tutte le intese del caso. Al momento non risultano viaggi verso l’Italia in questo momento, ma l’operazione è virtualmente chiusa. L’accordo con il Celta VIgo e il giocatore c’è, però la stesura dei contratti del club azzurro prende sempre qualche giorno in più. Anche perchè conosciamo come sono i contratti di De Laurentiis e le conseguenze che tutto ciò comporta, ci sono tante cose da controllare. La trattativa è andata avanti per tanto tempo, anche in maniera sotterranea. Veiga aveva una clausola, ma il Napoli non ha voluto pagarla e lo prenderà comunque per una somma importante: 35 milioni al Celta ed un quinquennale al ragazzo. L’affare si farà: Gabri giocherà in azzurro, anche se non sappiamo dire quando, con esattezza, sosterrà le visite mediche.”

