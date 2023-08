Napoli, Gaetano vorrebbe il prestito ma la cessione è bloccata 

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è concentrata sulla situazione del centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano.

Gianluca Gaetano potrebbe rimanere a Napoli durante la prossima stagione di campionato. Nonostante ciò quest’ultimo preferirebbe andare in prestito, in quanto non avrebbe abbastanza spazio in campo. Il Napoli avrebbe però optato per la permanenza del centrocampista classe 2000.

Dal quotidiano si legge:

“Gianluca sa che con quei “mostri” che ha davanti diventa complicato poter trovare spazio. E vorrebbe andare in prestito a giocare da qualche parte. Empoli sarebbe la meta privilegiata. Ma al momento, dopo che l’ingaggio di Gabri Veiga è saltato, per il club è il sesto centrocampista della rosa e non c’è alcuna intenzione di cederlo.”

