Napoli-Garcia, De Laurentiis lavora per la risoluzione del contratto

Secondo Il Mattino Aurelio De Laurentiis è in contatto con lo staff dell’attuale tecnico del Napoli Rudi Garcia.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando per la risoluzione del contratto di Rudi Garcia. In questo momento sarebbe infatti in contatto con lo staff del tecnico francese.

Il noto quotidiano campano afferma anche che a breve ci sarà un accelerata per quanto riguarda l’arrivo del nuovo tecnico che siederà sulla panchina azzurra.

“I primi con lo staff di Rudi Garcia per provare una risoluzione consensuale del contratto siglato questa estate. Ma i segnali sono chiari: Garcia non intende fare concessioni di alcun tipo al Napoli. Da escludere la scelta di presentare le dimissioni. In ogni caso, nella riunione della Filmauro verrà anche accelerata la trattativa per la scelta dell eventuale sostituto con Tudor favorito su Mazzarri.”

