Napoli, Garcia felicissimo del benvenuto avuto dai tifosi

Il Corriere dello Sport si è concentrato sul nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia ed il benvenuto ricevuto da parte dei tifosi azzurri.

Rudi Garcia è arrivato sulla panchina del Napoli da poco tempo ed ha ricevuto un caloroso benvenuto da parte dei sostenitori della squadra azzurra.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è concentrato proprio su tale evento e sulla sua felicità in merito:

“Forse quel sorriso convinto è figlio della serenità nel ricordarsi che quest’anno lo stadio dove non ha mai vinto sarà anche il suo, non più teatro ostile. Rudi Garcia, e lo si nota dallo sguardo, è entusiasta per l’accoglienza ricevuta, ha ancora negli occhi il calore e l’abbraccio virtuale coi tifosi che nel giorno della presentazione lo hanno aspettato al Real Bosco di Capodimonte.”

