Napoli, Gasperini è onorato del corteggiamento di De Laurentiis

Gian Piero Gasperini sarebbe onorato di essere tra i nomi di Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda la panchina del Napoli.

Aurelio De Laurentiis è in cerca di un nuovo allenatore per il Napoli e tra le ipotesi ci sarebbe anche il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini.

Quest’ultimo, secondo Il Corriere dello Sport, sarebbe onorato di ciò:

“La scadenza di contratto nel 2025 non rappresenta un ostacolo e il rinnovo è fermo. Oggi, però, la sua priorità è il campo. L’Atalanta è ancora impegnata in tre competizioni. Gasperini, anni 66, è un allenatore moderno, capace di aggiornarsi e reinventarsi, già all’avanguardia ai tempi del Genoa, ormai quindici anni fa, e attualissimo ancora adesso nei suoi otto anni all’Atalanta. De Laurentiis lo conosce bene, lo stima, apprezza la sua capacità di saper coniugare bel gioco con valorizzazione dei giovani. Tanti ne sono passati per l’attuale Gewiss Stadium e tutti hanno lasciato il segno nel suo camaleontico 3-4-3. Nell’estate della rifondazione, con tante novità sul mercato, il cambio modulo non sarebbe neppure un problema.”