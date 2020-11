Napoli, Gattuso ai giocatori: “Se le cose non cambiano io posso pure andarmene!”

Quella che si sta creando in casa Napoli è una situazione che riporta alla mente brutti ricordi di appena un anno fa

Pare essersi già rotto l’idillio in casa Napoli, le voci degli ultimi giorni di un’animata discussione tra Gattuso e i giocatori nel post partita di Napoli-Milan non fanno altro che agitare un ambiente già teso, e da quello che riporta la Gazzetta dello Sport, la situazione sarebbe veramente critica. Nelle pagine del quotidiano sportivo si legge di una frase detta da Gattuso durante il confronto con la squadra avvenuto appena dopo la sconfitta casalinga rimediata contro i rossoneri.

Ecco quanto si legge :

“Se le cose non cambiano io posso pure andarmene! Parole dirette, non precostituite e sincere. Perché qui non si tratta di creare la narrazione del tecnico vincente e grintoso, dell’eroe senza macchia. Però Rino, con i suoi uomini dello staff, è abituato ad analizzare a fondo le situazioni e affrontarle di conseguenza in maniera diretta, senza mediazione diplomatica ma sempre con schiettezza di fronte al gruppo. Perché se un allenatore, che deve essere il leader, non ha il rispetto e la stima dei suoi giocatori allora lavorare diventa complicato, se non impossibile“.

