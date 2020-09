Napoli, Gattuso alla squadra: “Possiamo dire la nostra solo se restiamo sempre concentrati”

Rino Gattuso punta molto sullo spirito di gruppo ed ha esternato un pensiero alla squadra

Rino Gattuso, in occasione della cena voluta ed organizzata proprio dall’allenatore partenopeo prima dell’inizio della nuova stagione calcistica, ha esternato un pensiero alla squadra: “Se riusciremo a tenere sempre alta la concentrazione, allora potremo dire la nostra in questo campionato”. Secondo quanto scritto da Tuttosport, Gattuso punta molto sullo spirito di gruppo in vista della partita di Parma e, soprattutto, dell’intera stagione.

