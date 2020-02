Napoli, Gattuso duro con la squadra prima di Brescia: “Non è la prima volta che mi deludete, non vi perdonerò”

L’edizione odierna de “Il Mattino” racconta su Gattuso.

Gattuso ripete, riferendosi alla gara di venerdì sera a Brescia: non è la prima volta che mi deludete, questa volta non ve lo perdonerò. Cosa ci sia dietro la minaccia, lo sa solo Ringhio. Gattuso sa come tenere alta la tensione ma non si nasconde: il primo tempo col Cagliari è stato di altissimo livello, almeno sotto il profilo difensivo. Poi, magari, qualcosa c’è da rivedere nell’atteggiamento dopo il gol di Mertens. Ed è qui che Gattuso e Riccio, il suo vice, hanno focalizzato le proprie attenzioni: bene i meccanismi difensivi (non solo della linea a 4 ma di tutti) ma dopo l’1-0 è scattata una certa apprensione che a Rino non è andata a genio.

