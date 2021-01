Napoli, Gattuso: lo sfogo dell’allenatore nel post partita di Verona, squadra mortificata che non reagisce

Il Mattino svela quello che sarebbe stato il confronto tra la squadra e Gattuso nel post partita di Verona

Gennaro Gattuso ha avuto un duro confronto con la squadra dopo la sconfitta del Bentegodi, l’allenatore ha raggiunto la sua squadra negli spogliatoi, ma da come riporta l’edizione odierna de Il Mattino il suo sfogo è durato molto poco, quello che ha trovato è stata una squadra spenta, e mortificata, che non ha dimostrato il minimo segnale di reazione.

Questo è quanto si legge:

“La squadra resta in religioso silenzio quando torna nello spogliatoio. In molti sono a pezzi, anche sotto l’aspetto fisico. Ma dura poco però lo sfogo di Rino, perché si gira attorno e vede lo sconforto sul volto dei suoi ragazzi. Non si può e non si deve infierire. Capisce che i suoi sono mortificati per quello che hanno fatto, per una prestazione da incubo. In pochi lasciano il proprio posto per andare a fare la doccia. Ascoltano Gattuso che ripete quello che aveva spiegato il sabato: “Non dovevamo palleggiare e voi lo avete fatto”. Non è un dramma ma il colpo è duro da mandare giù. Sono tutti fermi, quasi paralizzati mentre Gattuso fa l’elenco degli errori, delle cose non fatte. E di quelle fatte male. Ma dura tutto poco, perché la squadra non reagisce, non replica“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iannicelli: “La stagione può essere ancora salvata, fate preso!”

L’altra Campania – Turris-Avellino 0-2, lupi al terzo posto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’ex di Armie Hammer: “Voleva farmi togliere una costola e mangiarla, mi ha inciso con un coltello”