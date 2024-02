Corriere dello Sport – Napoli-Genoa, ansia per Osimhen: ha avvertito delle coliche

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Victor Oismhen. Il giocatore ha messo in ansia l’ambiente a Castel Volturno, con i membri in attesa del suo rientro. Il nigeriano dovrebbe rimettere piede in Italia giovedì, poi saranno valutate le sue condizioni in vista del Genoa.

“Poi, è chiaro, bisognerà pure verificare le condizioni fisiche di Osimhen, che ha giocato sette partite su sette, s’è caricato di qualche supplementare come i suoi compagni ed ha avvertito qualche colichetta che l’ha tenuto persino in dubbio per la semifinale, che poi ha giocato, mentre adesso va risolto un altro rebus: ci sarà con il Genoa o questo viaggio interminabile e sfiancante spingerà il Napoli a rinunciare al proprio centravanti, (ex) capocannoniere, per tenerselo fresco, anche riposato, per la gara con il Barcellona, che è in calendario per mercoledì prossimo”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Quante possibilità ha il Napoli di giocare la Champions League nella prossima stagione? Analisi

UFFICIALE – Juan Jesus salta Napoli-Genoa per squalifica

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi nuovo veleno su Francesco Totti: “Spende più per il casinò che per i figli. E lascia la piccola da sola in casa”