Napoli-Genoa, Gilardino: “Molto soddisfatto dei miei ragazzi”

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli.

Il Genoa ha pareggiato la sfida di campionato in trasferta contro il Napoli ed il tecnico rossoblù Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue parole:

“Non c’è rammarico per mancata vittoria. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, hanno dato tutto, soprattutto sul piano fisico. Sono stati bravi. Nel primo tempo abbiamo lavorato bene per togliere linee di passaggio al Napoli, sapevamo che nel giocare contro questa squadra in questo stadio devi concedere qualcosa ma l’abbiamo fatto da squadra. Anche quando avevamo palla abbiamo avuto situazioni importanti per far gol sia nel primo sia nella ripresa. Quando si trovano linee di passaggio bisogna sfruttarle e attaccare ferocemente la porta. Il primo tempo in costruzione bassa ho detto a Martinez e alla squadra che abbiamo rischiato qualcosina di troppo, poi però abbiamo lavorato meglio nel corso della gara.”

Su Frendrup e Messias afferma:

“Oggi è andato in gol, cerchiamo di migliorarlo sul primo controllo e sul tiro da fuori, oggi ci ha reso felici tutti. Non è stato facile fare la formazione, ma devo fare scelte in base all’interpretazione della gara ed alla squadra che ho di fronte. Oggi tutti hanno dato una grande risposta. Messias corre anche all’indietro e avevo bisogno delle sue caratteristiche. Siamo felici di quello che la squadra sta facendo, non bisogna troppo basarsi sui numeri. C’è stato un periodo in cui abbiamo preso molti gol negli ultimi dieci minuti e li abbiamo anche fatti. Venire a Napoli non è facile, negli ultimi minuti hanno riempito l’area alla ricerca del pareggio, ma la squadra si è comportata bene, si è sacrificata, ha coperto bene e dobbiamo partire dalle cose positive e analizzare quello che ci è venuto meno bene”

