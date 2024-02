SSC Napoli – Napoli-Genoa, pienone al Maradona: disponibili biglietti in Tribuna

I tifosi azzurri non demordono, ancora pienone al Maradona. L’amore verso il Napoli va al di là dei risultati e anche la gara di oggi contro il Genoa ne è la dimostrazione. La società ha messo a disposizione una promo Under 30 e gli omaggi agli Under 14 accompagnati. Tuttavia, restano a disposizione ancora i biglietti per la Tribuna Posillipo, ecco le info rilasciate dal club:

I prezzi per la partita Napoli vs Genoa i seguenti:

Settore – Vendita Libera – Promo Under 30

CURVE INFERIORI 14 € 10 €

CURVE SUPERIORI 30 € 20 €

DISTINTI INFERIORI 40 € 25 €

DISTINTI SUPERIORI 50 € 35 €

TRIBUNA NISIDA 65 € 45 €

TRIBUNA POSILLIPO 90 € 60 €

La Promo Under 30 è riservata a tutti i tifosi nati dopo il 17/02/1994

