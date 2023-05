Napoli-Giuntoli, trapela l’intenzione del Presidente De Laurentiis

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le ultime sulla situazione del Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul futuro di Cristiano Giuntoli con il Napoli. Secondo quanto riportato il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di trattenerlo nel club azzurro fino al 2024, anno in cui scadrà il suo contratto.

Ecco quanto si legge in merito:

“Nella giornata di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha voluto commentare la situazione dell’allenatore Luciano Spalletti, del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del mercato. Nessun accenno al ds. I due si sono incrociati ieri in campo, nel corso dell’allenamento e prima della conferenza, e arrivederci. Il ds è corteggiato dalla Juventus ed aspetta un incontro per chiarire la sua posizione, ma è già stato informato che il Napoli vuole rispettare il contratto fino al 2024. Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di liberarlo.”

