Napoli, gli azzurri sostengono Juan Jesus dopo quanto accaduto

La Gazzetta dello Sport ha evidenziato il sostegno nei confronti del difensore del Napoli Juan Jesus da parte dei suoi compagni.

Si continua a parlare dello spiacevole episodio avvenuto tra Francesco Acerbi e Juan Jesus durante Inter-Napoli.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne ha sottolineato un aspetto inedito, cioè il sostegno ricevuto dal brasiliano da parte dei suoi compagni di squdra.

“Il difensore del Napoli aveva perdonato il collega nerazzurro, poi si è sentito ferito perché lunedì l’avversario ha cambiato la versione dei fatti. Da qui lo sfogo sui social in cui ha rivelato ogni dettaglio di ciò che era avvenuto in campo domenica sera. De Laurentiis, insieme a tanti compagni, gli ha fatto sentire la propria vicinanza con una telefonata. Juan Jesus è rientrato in città mercoledì, mantenendo un’estrema riservatezza e confrontandosi col suo procuratore Calenda. Giovedì alle 12 è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. La videoconferenza con il procuratore Chinè è avvenuta ieri mattina, comunque prima di quella di Acerbi.”

