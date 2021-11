Napoli – Gli esperti studiano una maschera per Osimhen, le prime difficoltà

Napoli – Gli esperti studiano una maschera per proteggere il viso di Osimhen, ecco le possibili soluzioni.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha chiamato una serie di esperti per studiare una maschera che sia in grado di dare massima protezione al volto di Victor Osimhen, quando dopo il brusco infortunio con Skriniar, potrà ritornare in campo. Sorgono, però, velocemente le prime difficoltà poiché le fratture coinvolgono anche lo zigomo superiore e il problema è che le maschere “scaricano” sul sopracciglio, cosa che in questo caso non sarebbe possibile. Dunque, va studiata una valida alternativa per trovare una soluzione che, al momento, pare essere tutt’altro che scontata.

