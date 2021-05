Napoli, il volantino degli Ultras

Attraverso un volantino che circola in città, gli Ultras si schierano dalla parte di Gattuso e criticano l’operato della società e di una parte della stampa. Ecco il contenuto:

Siamo giunti, finalmente, al capolinea di una stagione calcistica che verrà ricordata come l’unica con l’assenza della componente più importante del calcio: il tifo. Ciò fa sì che non riuscissimo a sentirla pienamente nostra. Restano ugualmente fondamentali i comportamenti ed i valori di chiunque rappresenti la nostra maglia dentro e fuori il terreno di gioco. Ed è per questo che oggi ci sentiamo di rendere onore al merito al mister Gattuso, più che per la qualificazione alla Champions League (traguardo ormai minimo), bensì per essere riuscito a trasmettere alla squadra il valore principale per noi tifosi: il senso d’appartenenza!