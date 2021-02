NAPOLI-GRANADA – Le formazioni ufficiali

Napoli-Granada, formazioni in campo alle ore 18:55

Napoli-Granada – È quasi tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il match valido per il ritorno (andata Granada-Napoli 2-0) dei sedicesimi di finale di Europa League tra il il Napoli di Gattuso ed il Granada di Diego Martínez Penas. Squadre in campo alle ore 18:55.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne.

All. Rino Gattuso

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German Sanchez, Duarte, Neva; Montoro, Eteki; Machis, Gonalons, Kenedy; Molina.

All. Diego Martínez Penas