Napoli grande protagonista del mercato, è molto vicino a Rodriguez

Pardo: l a sensazione, a giudicare dai nomi e dalla quantità dei nomi, è l’inizio di un nuovo ciclo del Napoli e non è una brutta notizia perché quando una società si muove è sempre un bene

A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, sono intervenuti Bogdani, Pardo e Fazzini per parlare del Napoli e del mercato del club azzurro con particolare riferimento a Rodriguez.

Erjon Bogdani, ex calciatore albanese

“Sono da poco tornato dall’Albania e ora sono a Salerno con la mia famiglia. Il Napoli è una società sempre in crescita e nonostante le difficoltà incontrate quest’anno, la cosa importante è riprendersi.

Kumbulla? Quando allenavo l’Under 19 dell’Albania l’ho avuto per 2 stagioni. Sta giocano veramente bene in un campionato difficile come la serie A ed è un ottimo giocatore, un difensore che può giocare a 4, ma anche a 5. Mi sta stupendo perché arriva sempre sulla palla, gioca in anticipo e se il club azzurro lo prende, fa un acquisto anche di prospettiva. Kumbulla è giovane, può crescere, ma sta già giocando come uno esperto. Napoli è una piazza importante, il club ha dimostrato di essere molto attento ai giovani interessanti e Kumbulla lo è.

Hysaj è tornato ad essere un giocatore importante, ma non era facile perché veniva da anni in cui ha giocato poco. Con Sarri era un giocatore fondamentale per la squadra azzurra, con Ancelotti ha giocato davvero poco, ma adesso sono contento che si sta ritrovando, non era scontato né facile”.

Pierluigi Pardo, giornalista

“La sensazione, a giudicare dai nomi e dalla quantità dei nomi, è l’inizio di un nuovo ciclo del Napoli e non è una brutta notizia perché quando una società si muove è sempre un bene. Va detto però che mentre il mercato di questa estate sembrava il passo finale per provare a vincere, il mercato invernale va in un’altra direzione, quella di una ricostruzione, seppur importante.

La Juve è proprietaria del suo destino e lo dice la classifica. Sono rimasto colpito però, al netto dei meriti dei ragazzi di Gattuso, dell’atteggiamento della Juve che non ha sfruttato i passi falsi delle sue concorrenti. In alcune gare la Juve ha giocato molto bene, ma dalla Juve mi aspettavo un approccio alla gara certamente diverso, molto più da cannibali. A casa Inter si vive quel momento in cui dopo mesi vissuti sul filo, si frena”.

Luca Fazzini, giornalista

“Il Napoli è il grande protagonista del mercato invernale, insieme all’Inter. E’ molto vicino a Ricardo Rodriguez che sembrava ormai prossimo al Fenerbache e invece il colpo di scena. La trattativa col Napoli è buon punto e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

Il club azzurro vuole prendere anche Petagna, la Spal non vuole privarsene a gennaio, ma resta aperta la finestra per l’estate. Llorente quindi, potrebbe restare nel capoluogo campano”.

