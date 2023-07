Napoli-Hatayspor 4-0 | Tutto perfetto, ma c’è un grande mistero!

Il Napoli vince 4-0 contro l’Hatayspor (4-0), ma una situazione interna rischia di creare tensioni

Gli a zzurri di mister Garcia vincono 4-0 contro i turchi dell’Hatyaspor. L’allenatore, considerata l’assenza di Lobotka, ha schierato la propria squadra con un 4-2-3-1 optando per quella che, ad oggi, dovrebbe essere la formazione titolare. Dall’inizio, infatti, sono stati schierati Ostigard al posto di Kim (ceduto al Bayern Monaco) e Raspadori come sottopunta (o trequartista).

La squadra al termine del primo tempo è andata al riposo sul risultato di 2-0 con doppietta di Osimhen. Nel secondo tempo Garcia è sceso in campo senza sostituire alcuno dei propri mantenendo inalterata la formazione iniziale fino al 60′.

Il mister ha poi ha stravolto la squadra con undici cambi. Dentro anche Giovanni Simeone che ha aumentato il passivo con una doppietta che ha portato il risultato finale sul 4-0.

IL GIALLO

Per tutti i 90′ Lozano ha assistito alla gara dalla panchina. Sembrava pronto a fare il suo ingresso, ma non c’è stato nulla da fare. Il calciatore sudamericano era visibilmente amareggiato a fine partita ed ha abbandonato il campo scuro in volto.

L’attuale situazione contrattuale del messicano è la seguente: scadenza nel 2024 e trattativa per il rinnovo (con ingaggio al ribasso) che non decolla. Aurelio De Laurentiis vuole cederlo per evitare un eventuale addio a parametro zero.

La situazione non sembra volersi sbloccare e, nel frattempo, il Napoli avrebbe già individuato in Tetê il sostituto di Lozano

