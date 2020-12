Napoli, I quotidiani demoliscono Insigne: “Sfiora il gol ma non basta, il suo carattere ribelle gli costa l’espulsione”

Piovono le critiche per il capitano azzurro nei quotidiani di oggi

Il Napoli esce immeritatamente sconfitto dal match del Meazza contro l’Inter, a far discutere è soprattutto l’episodio chiave della partita, in cui in seguito al calcio di rigore fischiato da Massa in favore dei nerazzurri, arriva l’espulsione ai danni del capitano degli azzurri Lorenzo Insigne. I quotidiani nelle loro edizioni odierne non sono state clementi nei suoi confronti, per lui una pioggia di insufficienze.

Ecco i voti:

Corriere dello Sport, voto 4 – “Il regista esterno per arrivare sino a Lozano o per rifugiarsi in un palleggiatore. Quando gli si spalancano le linee, le sfrutta. Poi anche dalla distanza, con il tacco. Perde la testa e va fuori”

Il Mattino, voto 4,5 –“Espulso per un’espressione irrispettosa all’arbitro («vai a c..») che in campo subito dopo il rosso ha detto di non aver pronunciato. L’espulsione che lascia il Napoli in dieci, peccato perché fino a quel momento aveva giocato bene . Il capitano fa il movimento dall’esterno verso il centro per girare palla con la squadra”.

Gazzetta dello Sport, voto 5 – “Talvolta il suo carattere ribelle gli fa brutti scherzi. Lui è il capitano, l’aver mandato a quel paese l’arbitro gli costerà due giornate di squalifica”.

Tuttosport, voto 5 – “Agisce da regista basso e, così facendo, tocca un’infinità di palloni. Nella ripresa sfiora il gol dell’anno con un colpo di tacco alla Maradona. Poco dopo rovina tutto facendosi cacciare da Massa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Espulsione Insigne: spunta il dialogo tra l’arbitro e il capitano

Infortunio Mertens: giungono cattive notizie. Si teme un lungo stop

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Cnn, vaccino a Biden la prossima settimana