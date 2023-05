Corriere dello Sport – Napoli, ieri cena di squadra: tra gli assenti anche Osimhen.

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata su un dettaglio che non a tutti è sfuggito. Durante la cena di squadra del Napoli, ieri sera a Bacoli, organizzata da Giovanni Di Lorenzo erano presenti l’allenatore Spalletti, lo staff e gran parte dei compagni di squadra. Per molti un invito a cui era impossibile rinunciare, tra risate, buon cibo, musica e divertimento. La serata ha voluto confermare ancora una volta la grandezza di questa squadra e la capacità di essere entrati nella storia. Un privilegio eterno a prescindere da quello che accadrà in estate o nei prossimi mesi, e l’inevitabile nostalgia per i saluti annunciati: Spalletti andrà via, proprio come Kim. Ieri, però, Minjae ha saltato la serata proprio come Osi, Kvara, Anguissa, Ndombele e Lozano.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tutti i record del Napoli targato Spalletti nella stagione 2022 – 2023

Napoli trattativa in corso con l’Udinese: doppio colpo, nome a sorpresa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chelsea – Mount corteggiato da una squadra rivale