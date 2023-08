Napoli, il Maradona quasi sold out per la sfida contro il Sassuolo

In occasione della sfida tra Napoli e Sassuolo, lo Stadio Diego Armando Maradona avrebbe registrato quasi il sold out.

Domenica 27 agosto il Napoli sfiderà il Sassuolo nella prima gara casalinga della stagione. Per tale occasione lo Stadio Diego Armando Maradona sarebbe vicino a registrare il sold out.

Come riporta Il Corriere dello Sport i biglietti in curva sarebbero già stati tutti venduti, ed anche la zona dei Distinti superiori sarebbe già tutta occupata.

“Le curve sono già esaurite, i Distinti superiori quasi, fino a ieri sera c’erano ancora pochissimi biglietti su Ticketone, stavolta non preso d’assalto come accaduto per le ultime partite dello scorso campionato e anche per l’inizio della campagna abbonamenti, che si è conclusa con circa 24mila sottoscrizioni (dato non ufficiale). Quasi il triplo rispetto alle 9.233 della scorsa stagione, praticamente tutte riconfermate grazie al diritto di prelazione che la società ha voluto garantire a chi aveva creduto nel Napoli di Spalletti.”

