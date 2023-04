Napoli, il piano di Spalletti per sostituire Osimhen

Il quotidiano Il Mattino si è concentrato sul Napoli di Luciano Spalletti e sull’idea di quest’ultimo per sostituire Victor Osimhen.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen non sarà presente per la sfida di questa sera contro il Milan. Fortunatamente Luciano Spalletti avrebbe già pensato a come sostituire l’attaccante nigeriano sia per la suddetta sfida sia per la prossima contro il Lecce. Se quest sera potrebbe toccare a Giovanni Simeone, in occasione della gara contro la squadra allenata da Marco Baroni ci sarà Giacomo Raspadori.

Ecco quanto si legge sul noto quotidiano: