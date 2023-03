Napoli, il report della seduta di allenamento mattutina

La SSC Napoli ha reso nota la seduta di allenamento mattutina della squadra in vista della sfida contr il Torino.

Dopo il successo in Champions League ed il conseguente accesso ai quarti di finali il Napoli continua con le quotidiane sedute di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

Come si evince dal report il centrocampista Diego Demme non ha preso parte alla seduta a causa di un affaticamento muscolare. Giacomo Raspadori invece ha effettuato le consuete terapie, unite ad un allenamento personalizzato.

Di seguito il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro sul possesso palla. Successivamente la squadra ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Raspadori ha fatto allenamento personalizzato in campo e terapie. Demme non si è allenato per un affaticamento muscolare.”

📌 Report allenamento https://t.co/oYQuR1HNs3 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 17, 2023

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

