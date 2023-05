Napoli, il report della seduta di allenamento mattutina

La SSC Napoli ha riportato la seduta di allenamento effettuata dalla squadra questa mattina presso il Konami Training Center.

Dopo qualche giorno di riposo, nella giornata di ieri il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso con le sedute quotidiane di allenamento. La squadra ha dunque ripreso ad allenarsi a Castel Volturno e la SSC Napoli ha fatto sapere ciò che è stato effettuato. L’obiettivo è quello di preparare la sfida contro in trasferta contro il Monza che sarà disputata domenica 14 maggio alle ore 15.

Stando a quanto si evince dal report, Hirving Lozano ha effettuato terapie ed a causa del suo infortunio al ginocchio ha iniziato il percorso di riabilitazione. Terapie anche per Mario Rui, che ha effettuato anche l’allenamento in palestra.

Ecco quanto riportato:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match all’U-Power Stadium di Monza in programma domenica per la 35esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto circuito di forza e partita a campo ridotto. Mario Rui ha fatto palestra e terapie. Lozano ha effettuato terapie iniziando l’iter riabilitativo dopo l’infortunio al ginocchio.”

📌 Report allenamento https://t.co/YvMbkveNFV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 11, 2023

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sostituto Kim, Scalvini costa troppo: il club vira sul greco Mavropanos, i dettagli

Ag. Laurientè: “Interesse Napoli? Sarebbe un tridente da urlo con Kvara e Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici