Napoli, il report dell’allenamento e la situazione degli infortunati

La SSC Napoli ha riportato quanto accaduto nella seduta odierna di allenamento in vista del match contro l’Atalanta.

Questa il Napoli ha effettuato come di consueto la seduta di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno. L’obiettivo è quello di preparare al meglio la sfida di campionato contro l’Atalanta.

La SSC Napoli ha pubblicato attraverso i propri canali social quanto accaduto, facendo anche il punto della situazione sugli azzurri che sono alle prese con il recupero da infortuni.

“Il Napoli si è allenato questa pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento ed esercizi di rapidità. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico-tattico e partitina finale. Meret, Zielinski e Osimhen hanno lavorato in gruppo. Terapie e personalizzato in palestra per Lindstrom e Mario Rui.”

