Napoli – Il segreto del successo risiede nelle tre “G”

Il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro e per ripartire è necessario costruire un gruppo e un gioco con Gattuso.

Il Napoli ha acceso i motori nel ritiro di Castel di Sangro. La stagione calcistica partenopea, conclusasi con la sconfitta contro un formidabile Messi a Barcellona, aveva chiuso il sipario su un settimo posto in campionato e una vittoria in Coppa Italia, assicurandosi la partecipazione in Europa League per il prossimo anno.

Se dovessimo paragonare la stagione 2019/2020 del Napoli ad una giostra di un parco giochi, sarebbe sicuramente una montagna russa. Dove i picchi più alti della stessa vengono raffigurati dalla vittoria contro i campioni del Liverpool, il record di migliore marcatore della storia del club di Mertens e il trionfo nella finale contro la Juve di Sarri. Mentre, le curve più basse sono rappresentate in quegli episodi più oscuri dell’era De Laurentis, in cui eventi connessi e annessi hanno avuto come esito l’esonero di Carlo Ancelotti.

Il Napoli si sta preparando al meglio per riconquistare un posto in Champions League e forse (o si spera) vincere il titolo tanto desiderato. Per raggiungere tale obiettivo, oltre alle strategie di mercato, i partenopei hanno bisogno di partire da tre importanti fattori.

Gruppo

Il primo riguarda il “gruppo”, la partenza di Callejón e le probabili cessioni (secondo le notizie di mercato) di Allan e Koulibaly possono avere come effetto l’inclinazione dei rapporti all’interno di uno spogliatoio che ha ricucito da poco una tela di unione e di sacrificio ed, allo stesso tempo, è necessario affiancare intorno a chi ha deciso di rimanere giocatori che credono nel progetto Napoli.

Gattuso

Il secondo fattore, su cui ripartire, è l’allenatore Gattuso, che parafrasando la definizione di popolo di Luciano De Crescenzo in “Cosi parlò bella vista”, rientra nella categoria di “uomini d’amore” per la sua immensa generosità e passione tanto da essere considerato il vero condottiero. Ringhio è sicuramente l’artefice della ricostruzione di quel gruppo di calciatori che erano pronti ad ammutinare la nave targata Napoli.

Gioco

Infine, l’ultimo fattore è il “Gioco”, dopo l’esperienza del “Sarrismo” i tifosi partenopei desiderano rivedere quel calcio “champagne” per un motivo molto semplice: divertirsi.

In conclusione, il Napoli che verrà ha l’obbligo di avere nel suo destino per la nuova avventura le tre “G” (Gruppo – Gattuso – Gioco) per poter ritornare nelle zone alte della classifica ed interpretare al meglio il ruolo di inseguitrice o, come si spera, di fuggitivo.

Francesco Abate

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, pronta un’altra cessione. Tutino verso la Salernitana

Calciomercato, Veretout in pole per sostituire Allan

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In Lombardia 289 nuovi casi, nessun decesso per Covid