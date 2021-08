Napoli, il terzino sinistro non arriva: Spalletti dovrà affidarsi ai presenti

Secondo Valter De Maggio, non arriverà alcun terzino sinistro al Napoli; ci si dovrà affidarsi esclusivamente ai giocatori già presenti.

Il calciomercato sta volgendo al termine ed il Napoli non ha ancora concluso quello che doveva essere l’affare più prioritario: l’arrivo in squadra di un terzino sinistro. Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha comunicato che non arriverà nessun giocatore per ricoprire quel ruolo. Luciano Spalletti ed i giocatori del Napoli dovranno dunque adattarsi.

“Probabilmente non arriverà il terzino sinistro al Napoli. Si lascia spazio a Mario Rui, inoltre possono essere adattati Juan Jesus e Zanoli. Infine ci sarà Ghoulam, che tornerà presto a lavorare in gruppo.”

