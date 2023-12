La Gazzetta dello Sport – Napoli in difficoltà, Anguissa non più dominante e manca un difensore come Kim

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sui problemi del Napoli: “Il Napoli concede troppo spazio nelle transizioni avversarie: c’è quasi sempre la possibilità di trovare un corridoio abbastanza largo per servire un compagno e avvicinarsi a Meret. Questione tattica, di distanze e raccordo tra reparti, ma anche questione atletica: Anguissa, ad esempio, non è più dominante come l’anno scorso. Senza Kim, poi, non ci sono altri difensori veloci a recuperare all’indietro”.

