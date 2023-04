Corriere dello Sport – Napoli in festa, il motivo per cui lo Scudetto può essere anticipato di 24 ore.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla festa Scudetto del Napoli. Oltre a quella spontanea, è tutto pronto per quella ufficiale: “La città è azzurra da tempo e non aspetta altro che esplodere di gioia. Fervono anche i preparativi delle celebrazioni del club e delle istituzioni: la data prescelta è domenica 4 giugno, giorno dell’ultima di campionato Napoli-Sampdoria, ma se la partita sarà piazzata in palinsesto sabato 3 giugno allora la festa sarà anticipata di ventiquattro ore. L’epicentro sarà il Maradona ma almeno dieci piazze cittadine e della provincia saranno in collegamento diretto con lo stadio”.

