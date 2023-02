Corriere del Mezzogiorno – Napoli in festa, ma Spalletti ha chiesto una cosa ai tifosi.

Il percorso del Napoli è iniziato in maniera straordinaria e sta proseguendo ancora meglio. La città è pronta a far festa, e l’entusiasmo non manca. I tifosi sono pronti ad esultare e sostenere la squadra, che dopo 33 anni, è riuscita a coronare un grande sogno. Tuttavia, mister Spalletti ha rivelato un forte desiderio: ovvero di vedere Napoli impazzire di gioia, senza mai dimenticare, però, il percorso e l’idea di tirar fuori i pasticcini e lo champagne prima che la matematica non certifichi la vittoria a tutti gli effetti.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

