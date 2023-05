Napoli, individuato il sostituto di Giuntoli in caso di addio

Sportitalia ha fatto il punto della situazione su Cristiano Giuntoli, affermando che il Napoli avrebbe già individuato un eventuale sostituto.

Il futuro del Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sarebbe attualmente incerto. Sportitalia riporta le ultime sulla situazione, affermando che in caso quest’ultimo dovesse andar via si starebbe già pensando ad un sostituto e cioè Pietro Accardi.

Ecco quanto riportato:

“Le parole di Giuntoli nel post partita di ieri, a margine di una festa scudetto che ha ratificato il successo del Napoli lasciando intendere la presumibile rivoluzione, aprono gli scenari per ciò che potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Il corteggiamento della Juventus al Direttore Sportivo del Napoli parte da lontano. Le conseguenze che ne potrebbero derivare sono quelle di uno smottamento a catena, che andrà a modificare di parecchio le figure dirigenziali attualmente presenti nella nostra serie A. Con quel passaggio e con il via libera di De Laurentiis, per i Campioni d’Italia si aprirà la ricerca del sostituto in dirigenza. Il nome che abbiamo speso ormai due mesi fa, è quello di Pietro Accardi dell’Empoli. Giovane, preparato ed abile a muoversi negli scenari di mercato oltre che nella scelta di tecnici “giochisti” che hanno portato risultati soddisfacenti. Il candidato principale è dunque lui.”

